Росіяни покинули на Чернігівщині боєздатну техніку, щоб не потрапити під обстріли
19 березня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Російські окупанти вирішили відступити без техніки, щоб врятуватися від обстрілу зі сторони українських військ. Залишена ж техніка тепер буде використана українськими військовими.
Такі факти було виявлено на Чернігівщині. Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому українські бійці розглядають покинуту ворогами МТ-ЛБ.
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За даними військових, вона була цілком боєздатною.
Тепер ця техніка вже служить на користь України.
Відео покинутої військової техніки окупантів
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