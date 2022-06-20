Росіяни поширюють фейки про пошкодження аеродромів й іншої критичної інфраструктури Одещини

Російські загарбники не втомлюються брехати про свої "досягнення" у війні з Україною.Щоправда, видавання бажаного за дійсне не надто

Російські окупанти продовжують обстрілювати Одещину крилатими ракетами. Втім, щодо влучності цих пострілів російська пропаганда вирішила відверто набрехати.

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Росіяни видають бажане за дійсне

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ворог продовжує терор Одеської області ракетними ударами. З території анексованого Криму росіяни вдарили по Білгород-Дністровському районі, а потім – по самій Одесі. Нашим силам ППО вдалося знищити ворожі снаряди у повітрі. своєї цілі вони не досягнули.

Але російським пропагандистам якісь влучання таки привиділися. Вони одразу побігли розповідати, що росіянам вдалося влучити в аеродроми, а також іншій критичній військовій та цивільній інфраструктурі області. Що ж це за об'єкти росіянам вдалося знищити у повітрі та уламками ракет пропагандисти чомусь скромно промовчали.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Наші героїчні ЗСУ не лише ефективно ліквідовують російських окупантів, а й скорочують кількість їхніх снарядів та боєприпасів, особливо на Донбасі. На території Донецька спалахнув ще один склад росіян із боєприпасами – вибухи лунають досі.

Росіяни вирішили закидати позиції ЗСУ "гарматним м'ясом", навіть не турбуючись про шалені втрати. У полон наших героїв здався загін фанатів московського ЦСКА. Як повідомляють спецслужби, таких "добровольців" серед росіян багато, вони сповідують нацистську ідеологію, мають на тілі відповідні татуювання та відверто кажуть про те, що прийшли вбивати усіх, хто ідентифікує себе українцем. Втім, коли на полі бою стає гаряче, бойовий дух російських ультрас стрімко падає.

Білоруси продовжують проводити різноманітні військові навчання поблизу українського кордону. Росіяни сподіваються, що їхні посіпаки здійснять напад на України. Втім, більшість експертів схиляються до думки, що Білорусь не нападе, принаймні, найближчим часом така ймовірність вкрай низька.

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