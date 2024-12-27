Російські пропагандисти опублікували відео, на якому Санта Клауса збиває ракета ППО

У низці російських пропагандистських каналів з'явилося відео із Санта Клаусом, якого збиває ракета ППО. На деяких кадрах також можна побачити, що Санта замість подарунків везе боєприпаси із символікою НАТО.

На відео показують політ Санти нібито над Росією, передає 24 Канал.

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Чому росіяни змонтували відео із "знешкодженням" Санти

У ролику Санта промовляє своє "хохохо" та англійською мовою вітається до росіян.

Привіт, росіяни. Ось ваші подарунки,

– каже Санта.

Однак, замість звичних подарунків, у мішку Санти боєприпаси із символікою НАТО. Раптом в нього влітає ракета, а в небі з'являється різнокольоровий салют.

Після цього на відео показують оператора ППО, який каже, що "ціль знищена". Натомість традиційний російський Дід Мороз з радістю відповідає йому, що "не потрібно нам в небі нічого іноземного".

Новорічне російське привітання, у якому ракета ППО збиває Санту: дивіться відео

Увесь ролик супроводжує радісна новорічна музика, а закінчується пропагандистське відео надписом "З Новим роком, росіяни!" російською мовою.