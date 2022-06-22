Росіяни пошкодили порти на Півдні, знищили мережі, будівлі й авто: дісталося житловим кварталам

22 червня 2022 , 02:22
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Джерело:

оперативне командування "Південь"

На Півдні 21 червня росіяни пошкодили порти. Вони гатили по Миколаєву та Очакову, руйнуючи мережі, житлові будинки та автівки мирних жителів.

 

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Дивіться звернення представника оперативного командуванні "Південь":

 

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Автор: Ольга Котів