Росіяни пошкодили порти на Півдні, знищили мережі, будівлі й авто: дісталося житловим кварталам
22 червня 2022 , 02:22Читать новость на русском
Джерело:оперативне командування "Південь"
На Півдні 21 червня росіяни пошкодили порти. Вони гатили по Миколаєву та Очакову, руйнуючи мережі, житлові будинки та автівки мирних жителів.
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Дивіться звернення представника оперативного командуванні "Південь":
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