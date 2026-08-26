Їх величезна кількість, – у 66 ОМБр розповіли, на які дрони росіяни роблять ставку під Лиманом

На Лиманському напрямку російські війська дедалі активніше намагаються бити не лише по позиціях Сил оборони України, а й по маршрутах постачання. Для цього противник масово використовує FPV-дрони, ждуни та дистанційне мінування, намагаючись ускладнити будь-які переміщення поблизу лінії фронту.

Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, де росіяни розставляють дрони-ждуни та як за їхньою допомогою намагаються контролювати українську логістику. Він також пояснив, чому противник зараз робить на цьому особливий акцент.

Росіяни намагаються перерізати логістику під Лиманом

На Лиманському напрямку поки не фіксували застосування дронів-ждунів із мікрофонами, які могли б реагувати на звуки поблизу. Водночас інші безпілотники такого типу стали помітною частиною російської тактики.

На нашому напрямку ми наразі не фіксували застосування дронів-ждунів саме з мікрофонами. Але противник загалом використовує величезну кількість ждунів,

– розповів Денисюк.

Їх розміщують біля маршрутів, якими Сили оборони України користуються зараз, користувалися раніше або взагалі не використовували. Частину залишають поблизу районів, де росіяни припускають наявність українських позицій чи вогневих засобів, щоб чекати на появу цілі та бити по будь-якому руху.

Паралельно противник мінує шляхи дистанційно, переважно скидаючи вибухові засоби з FPV-дронів. Так росіяни намагаються створити додаткові перешкоди для пересування техніки й особового складу та ускладнити постачання на передову.

За умов відсутності якихось результатів безпосередньо на полі бою противник робить суттєвий акцент на тому, щоб перерізати нашу логістику і бодай частково ізолювати поле бою,

– пояснив речник 66 ОМБр.

Найбільший тиск у цій тактиці припадає на маршрути, від яких залежить переміщення підрозділів і забезпечення українських позицій на Лиманському напрямку.

Важливо! Cамохідний артилерійський дивізіон 66 ОМБр збирає 500 тисяч гривень на обладнання для артилерійської розвідки. Воно допомагає стежити за переміщеннями російських військ, виявляти їхні позиції та місця накопичення на Лиманському напрямку. Підтримати збір можна за посиланням.

Денисюк пояснив тактику російських дронів-ждунів: дивіться відео