У росіян починається екзистенційна криза через військову поразку в Україні

Російське суспільство у своїй більшості тотально ненавидить Україну та хоче, аби її знищили під час "спецоперації". Але при цьому за майже пів року повномасштабної війни росіяни починають розуміти, що їх армія не досягне ніяких значних успіхів та обов'язково програє.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, з кожним днем все більша кількість росіян усвідомлює те, що в Україні триває зовсім не "спецоперація", а повноцінна війна. У якій загарбницькі війська по 30 разів на день "беруть Піски", а натомість отримують бавовни в Криму та тисячі цинкових трун.

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Розгорнута на повну потужність бойова пропаганда кремля змінити ситуацію ніяк не може. Адже розповіді про ядерний попіл, сіяння ненависти та заклики завдати удари по центрам прийняття рішень жодним чином не впливають на реальність.

"Мамулечка, надо сваливать отсюда"

Звісно, багато хто з росіян досі вірить у те, що "спецоперація йде за планом", але думати так можуть лише люди, які споживають інформацію виключно з ток-шоу скабєєвої. Втім, навіть у всіх пропагандистів подекуди стаються справжні істерики та провали, під час яких у ведучих та гостей вселяється гіркін. І тоді з екранів телевізорів лунає правда про те, що росія програє війну.

Так чи інакше, російське суспільство перебуває в екзистенційній кризі. Адже "друга армія світу" "великої" країни виявилася купкою нікчемних мародерів та вбивць, які можуть лише ґвалтувати та розстрілювати неозброєних цивільних, а звичайні полювальники з Василькова здатні ганяти російських десантників.

Росіяни починають розуміти, що "жест доброї волі" під Києвом, Черніговом та Харковом насправді був відступом через військову поразку. Як і втеча зі Зміїного.



Острів Зміїний зачищено від росіян / Фото Генштаба ЗСУ

Якщо ще пів року тому фанати путіна та псевдоопозиціонери думали, що за кожен обстріл територій, які у москві вважають своїми, росія завдаватиме по Україні нищівних ударів, то вже зараз очевидно, що кремлю доведеться піджимати хвіст та казати про те, що "ї військові порушували техніку безпеки".

Всього лише за 5 повних місяців війни росіяни повноцінно отримали по шиї на Півночі, втратили флагман Чорноморського флоту разом із десантним кораблем, буксиром та кількома катерами. Захисники України знищили більше половини танків, які перебували на озброєнні у "другої армії світу". Крім того, росіяни втратили понад 230 літаків та майже 200 гелікоптерів, а "потужна" ППО загарбників не здатна ні на що, окрім як відбивати снаряди мостами.

Дивіться відео "неймовірної" роботи російської ППО:

Понад 3 тисячі випущених по Україні ракет не звели нанівець здатність нашої держави до оборони, а завдяки партнерам ЗСУ з кожним днем міцнішають. Тому легендарну фразу "мамулечка, надо сваливать отсюда" має запам'ятати кожен, хто мріє захопити чи знищити Україну.

Кримські туристи оцінили здатність російської армії захищати "свої" території. Дивіться відео:

росія має визнати свою поразку або втратити взагалі все

Хоча імперське мислення росіян досі блокує розуміння поразки, всім народам, що живуть у федерації, треба тиснути на свою владу. Адже затягування бойових дій призведе до розвалу росії як такої.

Так, путінська орда може достатньо довго тримати рубежі, на яких закріпилася. Ба більше, опричники Гітлера сучасності ще здатні просуватися на деяких напрямках, захоплювати деякі міста завдяки повному їх знищенню. Однак всі фронти рано чи пізно проваляться. Навіть, якщо це станеться через рік чи два, але військова поразка росії дуже ймовірна.

Бо вже зараз головною оперативно-тактичною зброєю загарбників став зенітно-ракетний комплекс С-300, який налаштували на роботу по об'єктах на землі.

Що є просто неймовірною ганьбою для країни, яка позиціонувала себе як непереможну. Тим паче, що під час обстрілів Харкова частина ракет взагалі падає та вибухає на російські села.

Десь кожен четвертий запуск ракет по Харкову закінчується падінням на території росії. Дивіться відео:

І зрозуміло, що росія ще довго може обстрілювати Україну, намагатися розвалити її зсередини, але це ніяк не може скасувати той факт, що вона зазнає військової поразки. При цьому ця поразка буде більш болючою, якщо путін не виведе свої обвуглені та перелякані війська якнайшвидше. Адже після початку ленд-лізу, закінчення підготовки всіх підрозділів нашою державою, шальки терезів на фронтах зміняться на користь України.

А тоді росію чекає величезна геополітична поразка. Адже вже зараз у неї практично немає армії, яка не була б задіяна у війні. Курильські острови охороняють три людини. На кордонах із країнами НАТО ледве назбирається кілька тисяч боєздатних бійців, а у разі повстання, скажімо, кадирова, чеченські найманці дійдуть до Москви швидше, ніж путін збере хоча б якісь підрозділи для захисту. Бо всі війська зараз в Україні, найбільш професійні підрозділи кормлять черв'яків у землі, а допомагати росії її союзники глобально не будуть. Вже зараз Вірменія розчарувалася у російській підтримці. Сербія відмовилася від розташування військової бази. Казахстан почав дивитися у бік Китаю, а КНР та Туреччина мають свої плани та навряд рятуватимуть путіна від нищівної поразки.

То ж кремль отримає лише розбиту армію та здивований розгублений народ, який колись прокинеться із розумінням, що ніякої величі у росії ніколи не було.