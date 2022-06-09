Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон

Російські окупанти продовжують обстріли Лисичанська. Для цього вони використовують великокаліберну зброю.

Через це місцевим мешканцям небезпечно навіть перебувати в укриттях. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Боїв у Лисичанську немає

Сергій Гайдай повідомив, що боїв у Лисичанську або на його околицях немає. Однак окупанти продовжують цинічний обстріл міста.

Для атак вони застосовують снаряди калібром 203 та 240 міліметрів. Також окупанти застосовують бронебійні снаряди, які навіть пробивають бетон.

Окупанти потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях. Боїв всередині та навколо міста немає,

– повідомив Гайдай.

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Найзапекліші бої на Луганщині тривають за Сєвєродонецьк. Українські захисники та захисниці мужньо протистоять ворогу, через що окупанти зазнають колосальних втрат. Збройні Сили, на жаль, теж мають втрати, однак Сергій Гайдай зазначив, що їхнє співвідношення з втратами окупантів 1 до 10. Конкретних цифр голова ОВА не назвав, аргументуючи це тим, що лише військове командування може коментувати наші втрати.

У Сєвєродонецьку перебувають близько 15 тисяч мешканців, яких неможливо евакуювати через обстріли. Через атаки загарбників страждає цивільна інфраструктура міста. Наприклад, увечері 9 червня Сергій Гайдай повідомив про знищення Льодового палацу спорту. Унаслідок обстрілів виникла пожежа й арена згоріла вщент.

Також бої тривають на території Гірської та Попаснянської громад – в районі Тошківки, Золотого та Катеринівки й у напрямку Попасна – Комишуваха.

Крім того, через спеку знижується рівень води у річці Сіверський Донець. Сергій Гайдай зазначив, що за водоймою активно слідкують українські військові, адже є ймовірність того, що вони можуть спробувати переправити техніку та особовий склад через річку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Сєвєродонецьк може бути однією з найважчих протягом всієї цієї війни. Глава держави зазначив, що багато в чому саме там вирішується доля нашого Донбасу.

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