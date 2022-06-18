Росіяни повторно обстрілюють території біля мостів на Луганщині, влучили і в "Азот"

Окупанти тримають Луганську область під постійним вогнем. Росіяни повторно обстрілюють мости, навіть ті, які вже давно непридатні для використання.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що чергові руйнування – на території заводу "Азот".

До теми Штурмові дії біля Сєвєродонецька, боротьба на Харківщині: карта бойових дій станом на 18 червня

Російські війська обстріляли територію заводу "Азот"

Російські військові цього разу обстріляли транспортний цех підприємства. Також двічі під обстріл потрапили житлові квартали біля колишнього заводу "Донсода" у Лисичанську.

Гатили вороги і по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. 13 житлових будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню загарбники стріляли по Метьолкіному, Устинівці, Миколаївці, Білогорівці, Вороновому, Золотому та Троїцькому.

Біля Сиротиного та Метьолкіного ЗСУ відбили штурм

З авіації вороги атакували Сиротине та Борівське. Саме біля Сиротиного та Метьолкіного наші захисники успішно відбили російський штурм та змусили сили противника відійти. Така сама ситуація трапилась і біля Гірського.

З допомогою артилерії росіяни пробували штурмувати території біля Ниркового. Проте українці змусили відмовитись їх від цієї ідеї.

За 17 червня 5 поранених місцевих жителів госпіталізували до лікарень Дніпропетровщини. Серед них – 4 лисичанини і 1 сєвєродончанин.

Дивіться на фото наслідки обстрілів Луганщини / Фото Сергія Гайдая:

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Росіяни пробували штурмувати території за межами Сєвєродонецька

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що росіяни пробували штурмувати території за межами Сєвєродонецька. Це було потрібно ворогу, аби покращити своє тактичне положення, проте ця спроба була безуспішною.

Ситуація на Луганщині: коротко

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