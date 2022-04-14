Росіяни позбавили житла майже 220 тисяч мешканців України

До Дії від українців надходять заявки про пошкодження житла та майна. Наразі отримали вже понад 76 700 запитів.

Про це 14 квітня повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона зазначила, що наразі відомо про площу збитків, яка становить понад 5,3 мільйона квадратних метрів.

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"На сьогодні рашисти вже лишили житла понад 219,6 тисяч людей. Це 37550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об’єктів культурної спадщини", – написала Шуляк.

Інформація постійно оновлюється

Депутатка сказала, що інформаційні заявки про пошкоджене майно надходять постійно й страшно уявити, які цифри будуть після нашої перемоги. Проте, за її словами, головне – це зберегти життя людей.

Ми знаємо, що воюємо з кровожерливим злом, яке прагне знищити нашу країну, тому готові до таких матеріальних втрат і з холодним розумом напрацьовуємо стратегії відновлення України,

– заявила Шуляк.

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