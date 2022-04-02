Росіяни привезли до Бєлгорода ешелон військової техніки

2 квітня 2022 , 01:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Окупанти звозять військову техніку в регіони, які межують з Україною. За інформацією, якою володіють у ЗСУ, у Бєлгородську область прибув залізничний ешелон.

Відомо, що ворожу техніку привезли на залізничну станцію Долбіно – це за 30 кілометрів від кордону з Україною. Про це вночі проти 2 квітня розповіли у Генштабі ЗСУ. 

У Генштабі уточнили, що це – техніка окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії, а також 1-ї танкової армії Західного військового округу. 

 

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Автор: Ірина Буртик