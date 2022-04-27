Росіяни продовжують поширювати фейки про нібито "розпад України через дії Заходу"

Росіяни ледь не щодня вигадують нові фейки про Україну, щоб виправдати свої злочинні дії. Вони знову почали заявляти про те, що Україна нібито розпадеться, і винен у цьому Захід.

Про новий фейковий вкид росіян розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, фейками переповнене нове інтерв’ю секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева, який раніше 10 років очолював ФСБ.

Лещенко каже, що Патрушев заявив, що нібито мотивом війни Росії проти України є "розгром нацизму, який створив Захід на кордоні з Росією".

Радник глави ОП наголосив, що це типова пропаганда офіційних осіб Росії, які вигадали собі загрозу, а тепер з нею борються. Хоча насправді вони просто хочуть знищити українську державність.

До речі, у тому самому інтерв’ю Патрушев каже, що результатом нинішньої політики Заходу і підконтрольного їй київського режиму може стати тільки розпад України на кілька держав,

– зазначив Лещенко.

За його словами, росіяни продовжують залякування та поширюють свою тезу про "розпад України". Вони посилюють російську пропаганду до 9 травня.

"Патрушев не вперше поширює фейкові тези про війну в Україні. Раніше він казав про те, що начебто вони "знайшли не території України біологічну зброю". Але це було спростовано самими російськими біологами", – додав Лещенко.

Брифінг Сергія Лещенка про фейки росіян за 27 квітня:



До слова, російські пропагандисти продовжують поширювати вигадки, щоб дискредитувати Україну в очах світу та самих росіян. Зокрема, вони досі говорять про так званих неонацистів, які прикриваються пенсіонерами, як живим щитом.