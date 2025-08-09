Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни продовжують запускати дрони на тлі заяв Путіна про перемир'я: де зараз тривога
9 серпня, 23:12
2

Росіяни продовжують запускати дрони на тлі заяв Путіна про перемир'я: де зараз тривога

Ірина Чеботнікова

Увечері 9 серпня ворог продовжує атакувати Україну. Росіяни запустили дрони-камікадзе, які порушують повітряний простір нашої держави.

24 Канал збирає дані про повітряні атаки Росії проти України в ніч на 10 серпня. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

Дивіться також У Росії, ймовірно, з'явилася нова крилата ракета: її вже збили в Україні 

Де зараз тривога в Україні та де летять "Шахеди" 9 – 10 серпня

 

23:17, 09 серпня

Велика група "Шахедів" на півночі Чернігівщини та Сумщини прямує курсом на південь.

23:08, 09 серпня

Поки що тривога охопила переважно північні області України.

22:54, 09 серпня

Група ворожих ударних БпЛА з Брянської області на північ Чернігівщини.