Увечері 9 серпня ворог продовжує атакувати Україну. Росіяни запустили дрони-камікадзе, які порушують повітряний простір нашої держави.

24 Канал збирає дані про повітряні атаки Росії проти України в ніч на 10 серпня. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

Де зараз тривога в Україні та де летять "Шахеди" 9 – 10 серпня