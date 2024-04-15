Росіяни просуваються на двох напрямках, ситуація у Часовому Яру: карта бойових дій 15 квітня

Російські війська продовжують наступ на кількох ділянках фронту. Ворог намагається покращити своє тактичне становище та прорвати оборону українських військ. За добу сталося 54 бойові зіткнення.

Найбільше атак ворог зафіксовано на Новопавлівському та Бахмутському напрямках. Про ситуацію на фронті станом на 15 квітня, активність ворога – далі у матеріалі 24 Каналу з посиланням на дані Генштабу ЗСУ, а також аналітиків DeepState та Інституту вивчення війни (ISW).

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Де просувається ворог

За даними ISW, на фронті фіксується просування Сил оборони України на південь від Кремінної та на південний захід від окупованого Донецька, де ЗСУ відновили позиції. Разом з тим російські загарбники продовжують тиснути поблизу Часового Яру та на Авдіївському напрямку.є

В DeepState оновили карту бойових дій. Згідно з нею, окупаційні війська просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки. Тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки.

Удари ворога

Протягом доби російські війська завдали 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснили 98 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під авіаційними ударами були населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп'янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем перебувало близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп'янському та Лиманському напрямах ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

Часів Яр на карті:

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак у районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

Новобахмутівка на карті:

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області. Тут ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Красногорівка на карті:

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу, загарбники здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Удари ЗСУ по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та складу боєприпасів ворога.