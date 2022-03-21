Росіяни протягом 3 годин обстрілювали "Градами" Кам'янське

Російські війська не припиняють цинічний обстріл Кам’янського, що у Запорізькій області. У понеділок, 21 березня, окупанти гатили по селу 3 години безперестанку.

За даними наших військових, росіяни обстрілюють Кам’янське із важкої артилерії. Зокрема, окупанти застосовують реактивні системи залпового вогню "Град". Вони також гатять із танків та мінометів.

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21 березня російські загарбники завдавали ударів по селу протягом трьох годин. І це триває вже не перший день.

Рашисти навмисне б'ють по цивільному сектору

Попередньо – жертв серед цивільного населення немає. Однак унаслідок обстрілів у багатьох домогосподарствах виникли пожежі. Деякі місцеві мешканці вже залишилися без даху над головою.

Вони б'ють рандомно, без коригування безпілотників. Б'ють просто по цивільному сектору, щоб завдати якнайбільших збитків,

– пояснює командир взводу з позивним "Оскар".

Місцеві мешканці відправляють окупантів додому. "Нехай у себе там воюють, а не тут. Усе їм мало й мало... А невинний народ страждає", – зі сльозами на очах каже жителька села.

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