Отримали команду зверху: окупанти активно взялися за українську молодь на Херсонщині

На окупованих територіях росіяни посилюють репресії. Вони намагаюють виявити українців, які підтримують Збройні Сили й влаштовують для цього рейди та перевірки.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, додавши, що відомо про проведення рейдів у Голій Пристані, Скадовську. Фільтраційні заходи не припиняються, а цивільні перебувають у постійній небезпеці.

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До чого росіяни хочуть схилити молодь

Ситуація на окупованій частині Херсонщини стабільно важка. Росіяни намагаються виявити учасників руху опору, партизанів та навіть людей, які донатили Збройним Силам України.

Під час рейдів шукають місцевих, які є лояльними до ЗСУ. На жаль, вже відомо про затримання та відкриття кримінальних справ. Людей, які ще у 2022 році надсилали кошти українським військовим, тепер звинувачують у фінансуванні тероризму.

Окупанти продовжують дуже сильно тиснути на молодь. Зараз пішла хвиля додаткового впливу на учнів випускних класів, щоб змусити їх виїхати до Росії та вчитися у російських університетах. Вони отримали команду зверху, тому що таку роботу провели одразу в декількох навчальних закладах,

– розповів Юрій Соболевський.

Зауважимо, Херсонщина перебуває під постійними обстрілами з боку ворога. Росіяни полюють на місцевих дронами, а 20 грудня зробили спробу форсувати Дніпро, щоб висадитися на правобережжі. Вона виявилася невдалою.