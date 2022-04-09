Росіяни ракетами обстріляли Кіровоградську область

На Кіровоградщині ввечері 8 квітня окупанти ракетами обстріляли область. Деталей не уточнюють, але ворог не завдав суттєвих наслідків.

Цю інформацію 24 канал отримав зі щоденного зведення обласних військових адміністрацій для Офісу Президента.

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Окупанти влучили по об’єкту на території Кіровоградської області. Інцидент стався близько 22:00.

За попередньою інформацією без суттєвих наслідків, але дані перевіряють.

До слова, раніше Росія намагалася завдати цинічного ракетного удару по Кропивницькому. Проте українські десантники збили ворожу ракету у небі над селом. Наші військові заявили, що російські окупанти випустили 400 кілограмів тротилу.

Окрім того, в березні окупанти завдали авіаударів по Кропивницькому. Постраждав аеропорт Канатове, там загинули 7 українських військових.

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