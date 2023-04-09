Росіяни посилено готуються до оборони Криму, – Ташева

Окупанти починають усвідомлювати, що в недалекій перспективі Збройні Сили можуть розпочати операцію з повернення Кримського півострова до складу України. Зокрема, тому вони риють окопи на цих територіях.

Останніми тижнями особливо активно шириться інформація про збільшення кількості фортифікаційних споруд загарбників на території Криму. Разом з тим представниця президента в АР Крим Таміла Ташева вважає, що росіяни не даремно риють окопи, адже ЗСУ будуть повертати території України тим шляхом, який вважатимуть найбільш ефективним, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Окупанти готуються

За словами Ташевої, особливо неспокійно в Джанкойському та Красноперекопському районі тимчасово захопленого півострова. До того ж навіть супутникові світлині підтверджують, що зараз загарбники риють окопи.

Якщо говорити про те, до чого готуються, що роблять окупаційні адміністрації. Вони готуються до оборони. Якщо подивитися на Крим, як зараз виглядає він і все його узбережжя… Навіть не тільки західне узбережжя. Зокрема, на південному узбережжі Чорного моря вони окопи риють,

– сказала представниця глави держави в Криму.

Окрім того, вона зауважила, що навіть уже на так званих федеральних каналах Росії почали нарікати, що "американці за допомогою своїх супутників бачать, що росіяни роблять в Криму". Можна лише уявити, яка зараз в умовної Скабєєвої істерика через це.

Вони готуються до оборони Криму та розуміють, що Україна буде звільняти території тим шляхом, який сама обере. Звісно, вони розуміють, що Збройні Сили готові до цього процесу,

– додала Ташева.

Риють не тільки в Криму