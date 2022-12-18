Паніка в Криму зростає, росіяни щодня покидають півострів та мінують пляжі, – військовий

У тимчасово окупованому Криму почастішали повідомлення про "бавовну". Останнім часом на півострові панує дуже напружена атмосфера.

Про це 24 каналу розповів кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов. Зокрема, уночі 17 грудня вибухи пролунали в тимчасово окупованому Сімферополі.

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За його словами, у Криму напружена атмосфера була з початку повномасштабної війни Росії проти України. Однак зараз панічні настрої посилюються з кожним днем.

"Бавовна" дуже сильно впливає на моральний стан як окупантів, так і місцевих зрадників. Чим більше "бавовни", тим більше вони починають панікувати,

– сказав Самойлов.

Росіяни панічно тікають з Криму

Як розповів кримський активіст, після останніх вибухів все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова.

Такої масової втечі, як було під час першої "бавовни" влітку, зараз немає. Але дійсно все більше й більше росіян намагаються поїхати додому, в свою улюблену країну "бояришніка та перегару",

– зауважив Самойлов.

Окупанти намагаються накивати п'ятами з Криму настільки швидко, що потік машин навіть паралізував рух на Кримському мосту. Як зазначив військовий ЗСУ, міст не працював певний час, оскільки російські поліціянти, які перевіряли машини, не могли впоратися з таким великим потоком охочих втекти.

"Тоді всі автомобілі поїхали на Керченську поромну переправу, яка також працює дуже повільно. Там дуже мало поромів, які не можуть швидко перевозити таку велику кількість автомобілів. Також через погодні умови пороми ходять не так часто", – розповів кримський активіст.

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Окупанти мінують пляжі, бо бояться українського десанту

Водночас через паніку росіян у Криму посилилися репресії. Також окупанти намагаються "захистити" Крим від ЗСУ. Як зазначив Самойлов, дії росіян доходять до абсурду.

Паніка окупантів дійшла до того, що вони мінують пляжі та будують на них так звані фортифікаційні споруди, риють траншеї. Йдеться про Чорноморський та Сакський райони. В останньому на дорогах, які ведуть до деяких пляжів, з'явилися таблички з надписом "Обережно, міни",

– повідомив активіст.

Як пояснив військовий ЗСУ, таким чином російські загарбники намагаються завадити висадці українського десанту. За словами Самойлова, саме Чорноморський район добре підходить для такої військової операції.

"Однак висадка морського десанту в умовах сучасної війни – це програшна тактика. Безглуздо розраховувати на те, що таке зараз може відбутися. Але росіяни намагаються відпрацювати всі можливі варіанти", – зазначив активіст.

Російські загарбники можуть опинитися у пастці

Він додав, що Крим зараз дуже сильно насичений російськими військами. Адже з початку окупації півострова Росія перекидала туди війська та зброю, будувала нові військові бази. Однак, як наголосив Самойлов, стратегічна перевага у повномасштабній війні поступово переходить на бік України.

Василь Самойлов Кримський активіст, військовий ЗСУ Росіяни розуміють, що північ Криму може бути повністю відрізана, тобто у них не буде можливості просуватися далі до Запорізької області і звідти повертатися до Криму. Також якщо буде ліквідований Кримський міст, то яке б велике російське угруповання не було на півострові, воно опиниться у пастці.

Активіст зазначив, що тоді російських окупантів у Криму буде дуже легко перемогти.

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