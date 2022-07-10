росіяни розбомбили батальйон донецьких бойовиків: інцидент намагалися зберегти у секреті

На Донеччині росіяни розбомбили батальйон своїх же бойовиків з так званої "днр". Інцидент намагаються зберегти в секреті, проте достатньо того, що про це вже знають у СБУ.

Мовиться про 2 батальйон першого армійського корпусу так званої "народної міліції "днр", який воює у складі армії росії.

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Окупанти розбили своїх же

Окупанти намагалися зберегти цей інцидент у секреті, проте мобілізовані з окупованих територій Донеччини та Луганщини і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо. І завдяки перехопленню СБУ про військові проколи російських загарбників знатиме весь світ.

Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні**я. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, мовчали, стояли, почали назад відходити... Потрапили на росіян. росіяни їх ро**бошили… Ось тобі армія, прикинь,

– сказав один з бойовиків із так званої "днр".

Про втрати у результаті інциденту не говорять.

Окупант сам злив втрати свого підрозділу

Іноді навіть не потрібно й роботи СБУ, оскільки російські загарбники самі ж зливають інформацію про свої втрати у соцмережах. Зокрема один з окупантів почав жалітися та розповів про втрати свого підрозділу, по складах якого ЗСУ вгатили зранку 8 липня. За словами окупанта, на місці померли одразу 11 російських загарбників. Поранених також дуже багато.

На автора вже накинулися за публікацію цієї інформації. Клянуть за те, що написав про втрати. Тим часом він злиться і не розуміє, чому про це не можна говорити.

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