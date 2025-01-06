Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених біля Нескучного: Лубінець відреагував

Російські окупанти 3 січня розстріляли трьох українських військовополонених. Це сталося неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків проєкту Deep State. Зазначається, що вбивства і знущання над українськими військовополоненими носять систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом Росії.

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Окупанти стратили українських захисників

За даними Deep State, 3 січня російські війська проводили штурм на позиції 141 ОПБр біля села Нескучного в Донецькій області.

Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю,

– йдеться в повідомленні.

На черговий воєнний злочин росіян також відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що негайно звертається до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН.

Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів,

– наголосив Лубінець.

За його словами, Україна зберігає зобов'язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але не дозволить Росії перетворити світ на територію беззаконня. Омбудсмен також підкреслив, що усі винні мають бути покарані.

До слова, у грудні 2024 року Дмитро Лубінець повідомляв, що за три роки повномасштабної війни підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених. За його словами, тенденція кардинально погіршилась, адже тільки у 2024 році офіційно підтверджено 109 страт.