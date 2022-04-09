Росіяни самі розповіли, як викрали дітей з захопленого Бердянська й вивезли на Донбас

Росіяни не приховують, що викрадають дітей з окупованих територій та вивозять їх на Донбас. У РФ навіть знімають про це сюжети.

Проте пропагандисти "РИА Новости" пишуть, що нібито "повертають дітей" з Запорізької області на псевдореспубліку.

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Представник псевдореспубліки зізнався, що українських дітей вивозять з окупованого Бердянська у Запорізькій області на територію квазіреспубліки.

За його словами, "місто було окуповане українським військами", тож дітей евакуювали.

Додамо, що омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що до Росії вже примусово вивезено понад 121 тисячу дітей. Це як діти-сироти, так і ті, які мають батьків. Наразі відомо, що частину дітей вивезли з Маріуполя у Донецьк та в напрямку Таганрога.

До слова, понад 500 українських дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії. Щонайменше 176 дітей загинули, ще понад 320 – отримали поранення. Найбільше дітей постраждало у Донецькій (102 дитини) та Київській (91 дитина) областях.

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