Росіяни штампують українські паспорти для диверсантів у захоплених містах, – ЗМІ

Росія продовжує створювати вигідну для себе картинку у містах України. Зокрема, держава-агресорка вже почала підробляти українські документи.

Терористи незаконно видають паспорти України та посвідки на проживання. Такі "документи" виготовляють для російських військових та диверсантів.

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Окупанти використовують бланки місцевих підрозділів міграційної служби у тимчасово захоплених містах. Державна служба вже визнала сотні документів недійсними.

Такі дії агресора є порушення міжнародних конвенцій про правила ведення бойових дій, які чітко розрізняють категорії військових і цивільних людей. Зокрема, військовим забороняють ховатися під цивільне населення.

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