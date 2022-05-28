Росіяни штурмували Сєвєродонецьк, Осколонівку і Тошківку, але неуспішно

Росіяни продовжують штурмувати Луганщину. Вони наступали на Сєвєродонецьк, Осколонівку та Тошківку, але безрезультатно.

Російські окупанти штурмували Луганщину за допомогою артилерії. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу 28 травня.

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Штурм Луганщини

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції,

– мовиться в повідомленні.

На Донецькому напрямку ситуація теж напружена. Ворог намагається вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення на Бахмутському напрямку.

Також російські загарбники штурмували район населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження. Ці території вони обстрілювали з артилерії та мінометів.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Новобахмутівки, Новоселівки Другої, Веселого, Авдіївки, Пісків та Красногорівки. Окрім того, російські окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах Яковлівки, Авдіївки, Веселого і Кам'янки.

Ситуація на напрямках за даними Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська продовжують охоронять кордон з Україною. Їхнє угруповання підсилили маневровими групами радіоелектронної боротьби. У районі Лунінця Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М". Існує загроза ракетних ударів.

На Сіверському напрямку суттєвих змін немає. На Слобожанському напрямку ворог обстрілює ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова, Прудянка, Руські Тишки, Кутузівка, Варварівка, Петрівка, Михайлівка, Коробочкіно та інші. Також росіяни дистанційно мінували місцевість.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районах Студенок, Святогірськ, Богородичне, Карнаухівка і Вірнопілля.

На Донецькому напрямку загарбники активно наступають, намагаються закріпитись в районі Лиману.

На Курахівському напрямку росіяни обстрілювали позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Мар'їнки, Мисливського і Павлівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське та інших. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського.

На території Росії тривають заходи прихованої мобілізації. У Воронезькій області триває підготовка резервістів.

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