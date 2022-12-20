Антисанітарія та сирість біля Сватового – Кремінної: росіяни скаржаться на непрохідну лінію

Російські загарбники не полишають спроб захопити всю Луганську область. Наші військові героїчно відбивають атаки ворога.

Підрозділи Збройних сил України просуваються на напрямку Сватове – Кремінна. Тим часом російські загарбники нажахані систематичними вибухами по своїх місцях розташувань глибоко в тилу.

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У росіян масові проблеми на Луганщині

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва.

Аналітики інституту вивчення війни наголошують, що російські вояки мають погані умови на лінії Сватове – Кремінна. Там також зазначають, що російські солдати, дислоковані поблизу Сватового, вони страждають від захворювань, пов’язаних із поганою гігієною та ненаданням першої допомоги в холодних і польових умовах.

Також там додали, що південна частина лінії Сватове – Кремінна "непрохідна" через багнюку та туман.

Там додали, що окупаційна влада Луганської області продовжує стверджувати, що українські військові б'ють по цивільних об'єктах. Однак 16 грудня в результаті удару по Щастю було ліквідовано 16 російських військовослужбовців і знищено 12 одиниць техніки.

Що відомо про потужний удар по штабу окупантів