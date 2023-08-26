"ЗСУ повторно висадилися в Криму": у ГУР показали перехоплення з панікою окупантів
Джерело:ГУР МО
Окупантів у Криму продовжує охоплювати паніка. Перехоплена розвідкою розмова свідчить про те, що росіян не на жарт перелякала повторна висадка українського десанту.
Принаймні про неї загарбники розмовляли між собою. У ГУР МО тим часом просто перехопили спілкування та виклали у мережу фрагмент, щоб ми могли відчути, як росіян накриває хвилею паніки.
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Росіянам дуже тривожно
У перехопленій розмові нарікають на те, що український десант знову висадився на півострові. Мовляв, цього разу це сталося поблизу озера Донузлав, що у західній частині півострова.
Окупанти, згідно з перехопленою розмовою, розповідають, що йдеться про Новоозерне. Тож загарбники увімкнули максимальний режим активності та взялися з переляку підіймати у небо квадрокоптери.
У кого є квадрокоптери – дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", зі всіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, під час нападу – відбиваємо,
– панікує окупант.
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У ГУР МО констатували, що ворог у не найкращому стані. У розвідці зауважили, що в окупантів проблеми як з психологічною стійкістю, так і зі злагодженням.
Десант висадився у Криму: що відомо
- Почнімо з того, що це була операція української розвідки. А провели її у День Незалежності України. Під час неї було бойове зіткнення з окупантами, після чого спецпризначенці успішно покинули півострів.
- Виконали операцію бійці підрозділу ГУР "Артан". Вони висадилися поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк, що у Криму. Спецпризначенці використали човни, щоб дістатися до пункту призначення.
- На мисі Кримський Тарханкут місцеві з 5 ранку чули "бавовну". Це так точилися бої із застосуванням як плавальних засобів, так і авіації. Нашим захисникам вдалося ліквідувати як особовий склад ворога, так і його техніку, не зазнавши при цьому втрат.
- Але і це ще не все. Наші військові також залишили на окупованому півострові прапор України. Після цього вони у повному складі повернулися додому. Як зазначили у ГУР МО, всі завдання успішно виконані.