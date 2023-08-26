"ЗСУ повторно висадилися в Криму": у ГУР показали перехоплення з панікою окупантів

Окупантів у Криму продовжує охоплювати паніка. Перехоплена розвідкою розмова свідчить про те, що росіян не на жарт перелякала повторна висадка українського десанту.

Принаймні про неї загарбники розмовляли між собою. У ГУР МО тим часом просто перехопили спілкування та виклали у мережу фрагмент, щоб ми могли відчути, як росіян накриває хвилею паніки.

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Росіянам дуже тривожно

У перехопленій розмові нарікають на те, що український десант знову висадився на півострові. Мовляв, цього разу це сталося поблизу озера Донузлав, що у західній частині півострова.

Окупанти, згідно з перехопленою розмовою, розповідають, що йдеться про Новоозерне. Тож загарбники увімкнули максимальний режим активності та взялися з переляку підіймати у небо квадрокоптери.

У кого є квадрокоптери – дозволили підняти з узгодженням з "ракетосами", зі всіма, хто їх може збити. Ведемо розвідку, під час нападу – відбиваємо,

– панікує окупант.

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У ГУР МО констатували, що ворог у не найкращому стані. У розвідці зауважили, що в окупантів проблеми як з психологічною стійкістю, так і зі злагодженням.

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