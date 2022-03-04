Росіяни скидають ракетні бомби РБК-500 на чорноморському узбережжі
Джерело:пресслужба Генштабу
В Україні розпочалась дев'ята доба героїчного протистояння українського народу. Противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока та Чорноморськ.
Водночас у Чорному морі ворог вивів з баз своїх армійців, аби уражати надводні сили Військово-Морських сил ЗСУ. Таку інформацію оприлюднили станом на 6 ранку 4 березня.
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Морський загін, який намагається висадитись у Затоці та Чорноморську, прикриває загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.
Для подавлення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відмічено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500,
– зазначили у Генштабі.
Крім того, ворожий десант прикривали винищувачі Су-30СМ.
Демотивовані окупанти здаються в полон
Як наголосили у Генштабі, на всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників. "Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!" – наголосили у відомстві.
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