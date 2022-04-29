Росіяни скидають трупи своїх просто в ангари

Українські захисники ліквідовують російських окупантів такими масштабами, що ворожі ангари з "двохсотими" вже забиті.

Доказом цього є нові телефонні розмови російських окупантів, які вдалось перехопила СБУ.

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Трупи скидають в ангари

Російський військовий розповідає співрозмовнику, що тіла привозять в ангари і просто скидають, навіть не знаючи хто є хто.

Там далі стоять ангари, і трупи російських солдатів просто привозять і кидають. Не знають, хто є хто, не розбирають. Там по 5-6 стопок битком забиті! Прикинь! Просто не знають, хто є хто,

– каже в розмові окупант.

З розмови стає зрозуміло, що російські загарбники в шоці від того, що відбувається. А ще його дивує відсутність розуміння мети війни.

Тут просто безлад. Нічого взагалі не зрозуміло. За що воюємо, як воюємо. Нам просто кажуть: "вперед, стояти, зайняти оборону". В нас тільки один вихід… Було 67 людей, залишилось 10 з роти,

– каже росіянин.

Не їхня війна

Окупант також розповів, що багато хто пише відмови і просто втікає, зокрема дагестанці, чеченці та казахи. Співрозмовнику загарбник пояснює, що для них це не "їхня війна".

Нагадаємо, що станом на вчора, 28 квітня, загальні втрати Росії вже нараховують 22 800 осіб. Водночас ці цифри не є остаточними, адже підрахунки ускладнює інтенсивність бойових дій.

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