Пов'язано з виплатами, – Верещук пояснила, чому окупанти масово спалюють тіла на Херсонщині

Російські окупанти продовжують спалювати тіла своїх військових. Вони це роблять, зокрема, задля виплат, але масовість цього явища має також і ще одне пояснення.

Деталі спалювання тіл росіянами розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її включення в ефірі національного телемарафону.

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Росіяни спалюють тіла загиблих від лютого

Посадовиця акцентувала, що спалювання тіл окупантами є вже традицією російської армії. Вони це роблять від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. Спершу робили це лише в мобільних крематоріях, а потім уже почали проводити "кремацію" солдатів просто неба.

Це пов'язано з виплатами та вони приховують втрати. Вони спалюють і людина вже не загибла, а "зникла безвісти". Росіяни продовжать це робити, бо кількість загиблих зростає та це важко приховувати,

– сказала віцепрем'єрка.

До речі, інформацію про спалювання тіл на окупованій Херсонщині також підтвердили 24 каналу джерела в розвідці. Наприкінці червня стало відомо, що росіяни таким чином "ліквідовують" своїх вбитих у підготовлених котлованах із шинами. А цинкові домовини деколи просто викидають у лісосмугах.



Цинкові труни росіян у лісосмузі Херсонщини / Фото анонімних джерел 24 каналу

При цьому виплати часто забирає безпосереднє командування підрозділів. А вище керівництво армії закриває на це очі, бо отримує свій відсоток.

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