Росіяни спробували провести розвідку боєм на Миколаївщині, але зазнали втрат

Російські окупанти не полишають спроб захопити Миколаїв. Однак їх намагання просунутися вперед до міста виявилося марним.

Цього разу загарбники вирішили провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки на Південнобузькому напрямку.

Варте уваги На захоплених територіях окупанти розстрілюють цивільних та волонтерів, – Генштаб

Українські військові виявилися готові до такого розвитку подій. І дали гідну відсіч ворогу.

Зазнавши втрат, росіяни були змушені відійти на раніше зайняті позиції. Скільки в окупантів вбитих та поранених – поки невідомо.

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