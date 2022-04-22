Росіяни спробували провести розвідку боєм на Миколаївщині, але зазнали втрат
22 квітня 2022 , 07:52Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти не полишають спроб захопити Миколаїв. Однак їх намагання просунутися вперед до міста виявилося марним.
Цього разу загарбники вирішили провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки на Південнобузькому напрямку.
Варте уваги На захоплених територіях окупанти розстрілюють цивільних та волонтерів, – Генштаб
Українські військові виявилися готові до такого розвитку подій. І дали гідну відсіч ворогу.
Зазнавши втрат, росіяни були змушені відійти на раніше зайняті позиції. Скільки в окупантів вбитих та поранених – поки невідомо.
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