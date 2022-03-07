Росіяни терміново відновлюють злітну смугу в Мелітополі: хочуть наступати на Запоріжжя

Окупанти відновлюють злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь. Вони перегруповують війська.

Все тому, що орки хочуть продовжити наступ на Запоріжжя.

Важливо Ворог продовжує наступати на Донецькому напрямку, – Генштаб

Ворог втомлений

Попри велику кількість військ, окупанти мають низький морально-психологічний стан. Окупанти зазнають втрат, тому й втрачають наступальний потенціал.

Російські військові масово здаються у полон не тільки ЗСУ, а й цивільним.



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