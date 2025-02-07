З Криму їдуть родини російських військових, – "Атеш"

Окупований півострів Крим залишають родини російських військових. Їхні дружини "не змогли адаптуватися", іронізують партизани.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Жителі Криму були негостинні до сімей російських військових

Російські війська з Криму перекидають на інші ділянки фронту. Й окупанти користуються цим, щоб забрати сім'ї.

Агенти "Атеш" у Феодосії, Євпаторії та Севастополі повідомляють, що значна частина дружин російських військових, які переїхали до Криму, так і не змогла адаптуватися,

– пишуть у русі опору.

Кумедно, але ворог стикнувся з проблемами. "Переселенці" з Росії не змогли знайти роботу в Криму, їх не хотіли брати. Місцеві ставилися до них вороже і приймали холодно. А ще серед проблем росіян у Криму – "відсутність соціальних зв'язків та підтримки однодумців".

Напруга на півострові зростає, приїжджі називають місцевих "ждунами" та звинувачують у нелояльності. Тож ті, хто приїхали з Росії, повертаються додому. Попри те, що жити там дедалі гірше.

"Однак ключовий фактор від'їзду – не лише побутові труднощі, а й почуття небезпеки, що наростає. Дедалі більше росіян усвідомлюють, що Крим уже не є "тихою гаванню", і шукають способів вивезти близьких із зони потенційних бойових дій", – наголошують в "Атеш".

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