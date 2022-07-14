"Такі атаки мають бути щодня": росіяни цинічно радіють через удар по мирних українцях у Вінниці

Цинізму росіян немає меж – вони радіють удару по Вінниці, внаслідок якого загинули 20 людей. Коментатори не лише схвалюють ракетний удар, а й бажають, аби такі атаки по українцях російське командування завдавало щогодини.

Росіяни радіють загибелі цивільних у Вінниці

Деякі росіяни традиційно пишуть про "постановку", мовляв, російські солдати завдають ракетних ударів тільки по військових базах, іронізують, що тіла вбитих людей" притягли з Бучі".

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Біль українців росіяни беруть на сміх. Вони також пишуть про "нацизм", який "викорінюють".

"Відродили нацизм на такій прекрасній землі, тепер "хлєбайте" не обляпайтесь", – ось що думають звичайні росіяни про удар.

І ні, в нас не було сумнівів, що вина за тероризм, який скоює путінський режим в Україні – це вина кожного росіянина, але подібні коментарі переходять усі межі адекватності. Радіти смерті невинних людей – це вирок усій нації.



Росіяни коментують атаку у Вінниці / Скриншот з соцмереж

"Ми для кого хочемо бути хорошими": терористи не соромляться своїх дій

Жителі країни-терористки своїми коментарями підтверджують свій статус. Бо хто, як не терористи, можуть радіти загибелі 20 людей. Ракети, які вбили та скалічили сьогодні понад сотню людей – випустив кожен з них, кожен росіянин, і їм не соромно за це.

"Отож смачно вдарило, де тепер хлопці на бандурі будуть грати?", "красиво" – захоплюються наслідками своїх дій росіяни.

"Та скільки можна виправдовуватись... якщо удару було завдано, значить, це рішення міноборони і воно правильне. Ми для кого хочемо бути хорошими", – запитує один із горе-коментаторів.

А й дійсно, хорошими вам і не бути. Як і людьми, у принципі.



росіяни коментують атаку у Вінниці / Скриншот з соцмереж

Дехто з росіян маніпулює традиційним "а як же Донбас", демонструючи й далі неадекватність сприйняття реальності та пропагандистське мислення.

Хтось написав "укатайте їх всіх", "за 8 вінницьких трупів я зараз відкрию пляшечку шампанського", "такі атаки мають бути кожну годину", "слава путіну" й "за Нову Каховку".

Як би боляче не було читати ці коментарі, вони дають чітке розуміння прірви та ницості росіян.



Реакція росіян на атаку по Вінниці / Скриншот Стерненко

Місцеві "інфлюенсери" з-понад 30 тисячами підписників теж висловлюються в такому ж дусі.

"Ще раз повторююсь, після Каховки такі картинки в Україні мають стати щоденними. Перевага – по західному сектору лінії Субтельного", – пише один із таких "блогерів".

Недоблогери з росії теж підтримали атаку по українцях / Скриншот з соцмережі

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Що відомо про ракетний обстріл Вінниці

Масштабна повітряна тривога в Україні пролунала близько 10:00. Вже через пів години про вибухи повідомили у Вінниці.

Одразу стало відомо, що росіяни поцілили у цивільний об'єкт.

Водночас у Вінницькій ОВА зазначили, що ще 4 ракети вдалось збити силам ППО.

Станом на 13:00 відомо про 20 загиблих та близько сотню постраждалих.

Президент Зеленський назвав обстріл Вінниці черговим терактом росії.

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