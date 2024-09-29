Російські КАБ долітають до Запоріжжя: як окупанти модернізували цю зброю

Росіяни удосконалили керовані авіабомби, збільшивши їх дальність ураження. Тепер ворожі КАБ здатні долітати до Запоріжжя.

В етері 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, як росіянам вдалося модернізувати авіабомби та як їм можна протидіяти. До слова, вночі 23 вересня російські війська вперше від початку повномасштабного вторгнення завдали авіаудару по Запоріжжю.

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Як ворог модернізував авіабомби

Є інформація про те, що росіяни збільшили модуль планерування і корекції. Крім того, є модифікація УМПБ Д-30, яка дозволяє ставити двигун, завдяки чому дальність дії керованих авіабомб збільшується до 100 кілометрів.

Висока ймовірність, що окупанти застосовували для ударів по Запоріжжю ці модифіковані версії,

– мовив Криволап.

За його слова, протидіяти ударам авіабомбами можна знищуючи виробництво, логістику, оперативні та стратегічні склади зберігання, аеродроми та літаки. Теоретично керовану авіабомбу можна ліквідувати, коли вона вже летить на ціль, але успішність невисока, а витрати великі.

Важливо! Удосвіта 29 вересня росіяни завдали потужного удару КАБ по Запоріжжю. Ворог випустив щонайменше 13 авіабомб. Постраждало 16 людей.

Наскільки технічно складно удосконалювати КАБ

Після розпаду Радянського Союзу з'ясувалося, що країни СРСР мають великі запаси ФАБів. Одні команди почали думати, як застосувати ці ФАБи й створили бомби JDAM. Їх потім скопіювали росіяни.

Балку оснастили засобами наведення та прилаштували систему керування, щоб завдяки аеродинамічним поверхням керувати бомбою,

– зазначив авіаексперт.

Французи пішли іншим шляхом – в передній частині бомби, яка входить в поверхню, поставили систему навігації, а у хвостовій частині, не збільшуючи міделя конструкції, – засоби керування.

Це два принципово різних підходи й нині переважно використовують щось на кшталт УМПК. Зараз Україна розробила аналогічну конструкцію. Щоправда, у ній ще додатково передбачається, що позаду буде додатковий двигун. Місяць – півтора тому повідомляли про проведення випробування й вже повинні були приступити до серійного виробництва.

"Я сподіваюсь, що виробництво буде дуже таким серйозним, тому що, це не складний прилад. Його просто треба відпрацювати, а потім запускати в серію. Складних операцій там немає", – додав Криволап.