Каральні заходи та укріплення Керченського моста: що зараз відбувається у Криму

Росіяни продовжують тероризувати місцевих на території тимчасово окупованого Криму. Їхній тиск на населення збільшується.

Окупанти у такий спосіб хочуть сильніше укріпити свою владу і довести місцевому населенню, що вони там – назавжди. Детальніше про ситуацію на Кримському півострові 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Що відбувається у Криму

Росіяни справді укріплюються, з літа особливо укріплюють Керченський міст. Насамперед вони роблять бонові загородження, паралельно до мосту встановлюють бетонні споруди. Також біля основних стрижнів будують бетонні пірси і між ними протягують металеві решітки,

– розповів Рефат Чубаров.

Одночасно з тим каральні органи російських окупантів публічно проводять нові каральні заходи. Ба більше, окупанти проводять навчання з оточенням певних територій.

"Розгортають навколо кількох сіл військових, оточують їх. Пояснюють населенню, що так вони будуть протидіяти "диверсантам". Насправді все це розраховано на залякування місцевих. Росіяни також відвідують сім'ї, у яких є рідня на материковій частині України. Нещодавно провели рейди по сім'ях кримських татар, у кого діти є військовими ЗСУ", – зазначив голова Меджлісу.

Усі дії російських окупантів, за словами Чубарова, спрямовані на утримування контролю над Кримом та залякування людей, які виступають проти окупації. Зокрема, на місцевих тиснуть у питаннях виїзду з території півострова.

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"Всі десять років російської окупації Криму є інструментом утримування контролю над кримським суспільством. Вони хочуть розчавити волю людей та зробити їх абсолютно покірними до себе", – наголосив Чубаров.

Росіяни продовжують поширення пропаганди

Росіяни також узяли повний контроль над інформаційним потоком. Вони пильно слідкують за політичним життям в Україні, подіями на фронті та у світі загалом.

Будь-яку подію вони намагаються так перекрутити, щоб переконувати населення окупованих територій у тому, що все це навічно, що нікуди російські війська звідти не підуть,

– підкреслив Чубаров.

Тож проукраїнському населенню у Криму, за можливості, варто перевіряти інформацію не в російських, а українських чи принаймні міжнародних джерелах. Варто, однак, пам'ятати про правила безпеки, адже російський терор може лише посилитися.