Росіяни увійшли в Оріхове та штурмують Сєвєродонецьк: яка ситуація на Луганщині

Окупанти продовжують тероризувати Луганщину - російській бойовики зайшли в Оріхове та намагаються прорватися до Сєвєродонецька, знищуючи інфраструктуру.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські солдати увійшли до населеного пункту Оріхове, а також обстріляли Врубівку з вогнеметної системи.

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За даними Гайдая, російські окупанти почали штурм Сєвєродонецька, який стійко боронять воїни Збройних Сил України. Внаслідок обстрілів росіян страждає інфраструктура населених пунктів та люди, що там залишилися.

Гайдай повідомив, що інформація щодо кількості жертв в обстріляній Врубівці уточнюється – через використання вогнеметної реактивної системи вигоріло багато житлових будинків.

Росіяни нищать інфраструктуру Луганщини / Фото Сергій Гайдай

В ефірі телемарафону Сергій Гайдай повідомив, що росіяни могли використати комплекс "Солнцепек". Він зазначив, що в області тривають бої за Тошківку, Сєвєродонецьк та інші населені пункти.

Росіяни використали "Солнцепек" для обстрілу Врубівки / Фото Сергій Гайдай

За словами голови ОВА, ситуація в Сєвєродонецьку залишається стабільно важкою.

Бої тривають в місті. На жаль, більшу частину міста дійсно контролюють росіяни, там бої позиційні на деяких вулицях проходять, – заявив Гайдай.

Частину Сєвєродонецька контролюють росіяни / Фото Сергій Гайдай

В одному із будинків Сєвєродонецька росіяни намагалися провести нараду, та виявилося, що вони потрапили в Будинок хіміка – за словами голови ОВА, щось пішло не так, і внаслідок невідомого інциденту загинуло багато окупантів.

Трасу Бахмут – Лисичанськ російську окупанти не контролюють, проте обстрілюють, сказав Гайдай.

Знищення інфраструктури на Луганщині

Голова Луганської ОВА повідомив, що російські окупанти продовжують нищити промислові об'єкти на Луганщині. В Рубіжному та Попасній бойовики не залишили цілим жоден промисловий об'єкт. Те саме, стверджує Гайдай, росіяни роблять і в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на весь світ заводи.

Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів,

– сказав Гайдай.

Він додав, що ворожі снаряди попали на територію склозаводу в Лисичанську. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Протягом минулого дня, 10 червня, російські бойовики відкривали вогонь по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі з різних типів озброєння.

За минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 4 танки, 2 артилерійських системи, 11 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотних літальні апарати типу "Орлан-10", повідомив Гайдай.

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