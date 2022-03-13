Росіяни вбили Олександра Кононова – волонтера з Донбасу, який 98 днів пробув у полоні бойовиків

Російські окупанти вбили Олександра Кононова – волонтера з Донбасу. Допомагати українським захисникам він почав ще у 2014 році.

Тоді Кононов розвозив воду, їжу та медикаменти на українські позиції. На той час волонтер майже десять років як жив з інвалідністю. Отримав травму на металовиробництві: не мав правої руки і лівої ноги.

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Кононов 98 днів пробув у полоні "на підвалі" на території окупованої Луганщини. Там волонтера катували.

Згодом Кононов наново будував життя на Житомирщині. Придбав там одну з давно залишених хат, перевіз до нового дому кіз та овець, запустив маленьку козячу ферму з сироварнею.

Пізніше Кононов повернувся на рідний Донбас.

Вкотре почав життя спочатку. Повномасштабне вторгнення Росії його обірвало. Олександра вбили у власному будинку. Просто у візку. Вічна пам'ять справжньому українцеві Донбасу,

– мовиться у повідомленні.

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