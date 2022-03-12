Росіяни вбили військового, який відповідав за психологічне забезпечення: у нього є маленький син

Військовий Сергій Береза загинув у боях за Харків 1 березня. Він був заступником командира батальйону з морально-психологічного забезпечення.

Сергій Береза народився 1991 року на Полтавщині. У нього залишилися батьки, дружина та маленький син.

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"Сергій був ерудованим, відповідальним і працьовитим, мав високі моральні цінності. Він захищав країну у званні майора Збройних Сил України", – повідомили в Харківському педагогічному університеті, де навчався захисник.

Що відомо про захисника

Береза у 2008 році розпочав навчання у Харківському національному університеті повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення навчального закладу він лишився там працювати.

Вісім років тому чоловік закінчив Харківський педагогічний університет Сковороди. Навчався на факультеті психології та соціології.

Схилімо голови у скорботі за Сергієм. Герої України не вмирають, а навічно залишаються славою та небесними захисниками нашої Батьківщини,

– написали в університеті.