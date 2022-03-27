Росіяни вбили жінку в Маріуполі, а її маленького сина викрали для пропагандистських зйомок

Російські пропагандисти у своїй "роботі" не зупиняться ні перед чим. Це стосується і так званих "журналістів", які працюють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

З перших днів війни російські окупанти почали знищувати Маріуполь. Місто в постійній облозі, його мешканців обстрілюють ракетами та скидають на них бомби.

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Скільки загинуло мирних мешканців Маріуполя, достеменно не відомо. Адже до міста не можуть дістатися волонтери та рятувальники, а загиблих ховають у братських могилах. Деякі тіла ж просто лежать на вулицях міста – їх не встигають прибрати.

Саме від обстрілу загинула і жінка, яка йшла зі своїм сином до сусідки. В них влучили осколки. Хлопчик отримав поранення. Його мама загинула в нього на очах.

Після цього дитину вивезли на окуповані території, де пропагандисти вирішили взяти в нього коментар, поки він лежить на лікарняному ліжку з пораненням після обстрілу. І їх жодним чином не збентежило те, що мама цього хлопчика загинула якраз через обстріл зі сторони окупантів.

Відео "інтерв'ю" пораненого хлопчика, в якого загинула матір