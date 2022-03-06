Росіяни вчергове розбомбили дитсадок на Харківщині: відео наслідків
6 березня 2022 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Труха Харьков"
Окупанти знову обстріляли дитячий садок у Харківській області. Розбомбили будівлю та подвір'я повністю.
Дитсадок розташований на вулиці Північній. Вікна повністю повилітали, на подвір'ї садка розкидані уламки від будівлі.
Важливо Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину
Після цього окупанти можуть й далі брехати про "обстріли лише військових об'єктів".
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