Росіяни вчергове розбомбили дитсадок на Харківщині: відео наслідків

6 березня 2022 , 08:33
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Джерело:

телеграм "Труха Харьков"

Окупанти знову обстріляли дитячий садок у Харківській області. Розбомбили будівлю та подвір'я повністю.

Дитсадок розташований на вулиці Північній. Вікна повністю повилітали, на подвір'ї садка розкидані уламки від будівлі.

Важливо Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

Після цього окупанти можуть й далі брехати про "обстріли лише військових об'єктів".


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Автор: Ольга Музика