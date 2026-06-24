Росіяни вдарили КАБами по пляжу у Запоріжжі

У Запоріжжі 24 червня стався приліт КАБів у районі центрального пляжу. Є постраждалі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та начальник ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про приліт у Запоріжжі?

На момент атаки на пляжі відпочивали люди.

Станом на 17:25 відомо, що поранено 6 осіб. Серед них є 3 дітей, зокрема, 14-річна дівчина.

Кожному надається медична допомога,

– зазначив Федоров.

Удар по пляжу Запоріжжі / Фото Нацполіції

Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

Атака на Запоріжжя / Фото ОВА

До слова, незадовго до цього одна людина загинула та ще дві було поранено внаслідок атаки на Запорізький район. Російський БпЛА ударив по цивільному автомобілю неподалік магазину у Таврійському.

Водій загинув на місці. Дві пасажирки 60 та 68 років отримали травми.

Нагадаємо також, що під час атаки дронів 24 червня двічі був приліт по АЗС у Сумах. Постраждав 34-річний чоловік.

А унаслідок атаки по області загинув 57-річний чоловік. Лікарі до кінця боролися за його життя, але поранення були надважкими.