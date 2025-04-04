Росіяни вдарили по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою, – ЦПД

Ввечері 3 квітня Росія атакувала житловий район Кривого Рогу. У ЦПД уточнили, що це була касетна балістична ракета.

Така зброя, власне, і розрахована, щоб заподіяти максимальної шкоди на максимальній площі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Чим Росія вдарила по Кривому Рогу

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що Росія вдарила по житловому району Кривого Рогу касетною балістичною ракетою. Попередньо це був "Іскандер".

Це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей,

– підсував він.

Довідка: Касетні засоби ураження являють собою різновид контейнера, що містить більше дрібних бойових елементів. Вони розкидаються на певній висоті, щоб забезпечити більшу площу ураження.

Додамо, що у Кривому Розі внаслідок російського удару таким типом зброї загинуло щонайменше 14 людей, з них 6 – діти. Понад півсотні людей постраждали.