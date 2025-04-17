Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним БпЛА невідомого типу: спалахнула пожежа

Увечері 17 квітня росіяни атакували Миколаїв. Окупанти вдарили по місту реактивним дроном невідомого типу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївську ОВА.

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Миколаїв атакував реактивний дрон

Ввечері 17 квітня о 19:23 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. В той самий час у Миколаєві в одному з районів чули звук вибуху. Вже о 19:30 оголосили відбій тривоги.

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Місцеві телеграм-канали повідомляли про дим після вибуху. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що місто атакував реактивний БпЛА.

Приліт реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують,

– повідомив Кім.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що, за попередньою інформацією, житловий сектор не постраждав.

Раніше ворог почав експериментувати з тактиками запусків "Шахедів" під час атак по Україні. В Інституті вивчення війни зауважили, що під час дронових атак окупанти намагаються виснажити системи ППО.