Мер Львова відповів, чи був це цілеспрямований удар саме по пам'ятнику Бандері
- Росіяни вдарили "Шахедом" по пам'ятнику Степану Бандері у Львові, вибух був на відстані 40 – 45 метрів, але пам'ятник залишився цілим.
- Вибух пошкодив будинки в трьох районах Львова, школи та навчальні заклади, проте обійшлося без жертв.
Росіяни вдарили "Шахедом" по пам'ятнику Степану Бандері у Львові. Вибух пошкодив будинки в трьох районах міста, школи та навчальні заклади, проте сам пам'ятник залишився цілим .
Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив 24 Каналу, що це вже не перша цілеспрямована атака росіян на об'єкти, пов'язані з Бандерою.
Дивіться також: "Шахед", що впав у центрі Львова, збили ще на околицях міста
Чому пам’ятники Бандері стають мішенню для атак?
Вибух стався за 40 – 45 метрів від монумента, знищивши майданчик, але сам пам'ятник залишився цілим, хоча пошкоджень навколо чимало.
Вибух пошкодив будинки в трьох районах Львова, вибивши вікна у школі, політехніці, профтехучилищі та житлових будинках. Два класи в школі тимчасово не навчаються через пошкодження, але обійшлося без людських жертв.
Один "Шахед" летів конкретно на Львів.
Два роки тому вони 1 січня знищили музей Романа Шухевича і корпус аграрного університету, де навчався Бандера – саме в річницю його народження. Для них це принципове питання, адже Бандера завжди виступав за незалежну соборну Україну, боронив власну землю і тому є для них ворогом. Атакувати пам'ятники та житлові будинки – це страшно, але така їхня природа, від цього вони, напевно, отримують задоволення,
– зазначив Садовий.
Що ще відомо про атаку на Львів?
- У Львові внаслідок атаки дронами постраждали 9 житлових будинків, церква святих Ольги та Єлизавети, школа №55, коледж та Львівська політехніка.
- Через обстріл перекрито кілька вулиць, що спричинило зміни у русі громадського транспорту, зокрема тролейбусів №27, №32 та №38.
- Російські дрони атакували центр Львова, пошкодивши понад 50 вікон у будинках і школі в трьох районах міста. Лише тракторист отримав незначні травми.