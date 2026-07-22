Росіяни вдарили по підприємству у Запоріжжі: є постраждалі

Російські війська вдень 22 липня атакували Запоріжжя. Ворог поцілив безпілотниками по цивільному підприємтсву.

Детальніше про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки обстрілу?

За даними ОВА, відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок атаки. Медики надали допомогу 33-річній жінці та чоловікам 25 та 41 року.

Ворожий БпЛА вдарив по території цивільного підприємства, через що там загорілись автівки та приміщення.

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали також про рух ворожих керованих авіабомб у напрямку міста. А згодом й про новий БпЛА, що летів з південного напрямку.

Нагадаємо, агресор кілька разів за день атакував Одещину. Удень внаслідок ударів одного з ворожих дронів загинула людина та постраждали ще щонайменше двоє. Зруйновано двоповерховий будинок та пошкоджено територію СТО.

Загалом вночі російські війська запустили по Україні 220 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знешкодили 204 ворожі БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Однак зафіксовано влучання балістичної ракети та дронів.