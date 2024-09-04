Росіяни вдарили по центру Кривого Рогу: є постраждалі, пошкоджено багато будинків

Зранку 4 вересня Росія вкотре цинічно атакувала територію України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Так, у Кривому Розі відомо про постраждалих та про пошкодження багатьох будинків.

Вибухи у Кривому Розі пролунали зранку, близько о 06:20. Перед цим повідомляли, що у напрямку міста летіло 2 крилаті ракети.

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Росіяни вдарили по центру міста

Вілкул повідомив, що окупанти цинічно били по цивільній інфраструктурі в центрі Кривого Рогу. Наразі відомо про пошкодження багатоповерхівок та постраждале мирне населення.

Так, від вибухової хвилі є пошкодження у понад 10 багатоповерхівках. Наразі інформація про загиблих не надходила, однак є постраждалі. Щонайменше 5 осіб отримали поранення, але їх стан не тяжкий.

Місцева влада вже розгорнула штаб допомоги людям. Там будуть приймати заяви на матеріальну допомогу від міста, а також видаватимуть будматеріали. Наразі у Кривому Розі працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

У Кривому Розі є зміни в роботі громадського транспорту

Вілкул також повідомив, що після ворожої атаки є зміни в роботі громадського транспорту. Так, тимчасово припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників.

Окрім того, вагони маршрутів №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників.