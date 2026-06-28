Окупанти вдарили по Запоріжжю: спалахнула пожежа

Ворожі війська продовжують обстрілювати Запоріжжя. Недільного ранку 28 червня стався черговий приліт по місту.

Там спалахнула пожежа. Про наслідки повідомляє очільник ЗОВА Іван Федоров.

Дивіться також Росіяни били по Сумах авіабомбами й дронами: є руйнування, постраждала жінка

Що відомо про удар по Запоріжжю?

Передусім зазначимо, що для області була оголошена ракетна загроза. Вибухи прогриміли близько 10:28.

Унаслідок ворожої атаки фіксували руйнування та пожежу. Також відомо, що поранень зазнали чоловік і жінка.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео ОВА

Зауважимо, що наслідки російських обстрілів фіксували також у Харкові: там дрон поцілив у багатоповерхівку. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

На Дніпропетровщині ворожі війська продовжують атакувати профронтові громади. Росіяни били й по АЗС.

Протягом ночі під ударом був і Київ. До речі, у Дарницькому районі столиці вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала просто поблизу багатоповерхівки.