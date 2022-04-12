Росіяни вдаються до старого радянського методу, – Маляр

Іноді російські окупанти переодягаються в цивільний одяг та намагаються робити набіги на наших військових. Така тактика загарбників зовсім не нова.

Про це повідомила в ефірі 24 каналу заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що російські окупанти використовують різні способи хитрощів та обману на війні.

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Старий метод

За словами Маляр, переодягання російських загарбників у цивільних не нова тактика. Так вони робили ще задовго до початку війни з Україною у 2014 році.

Це їхній старий радянський метод. Вони так вчиняли й раніше, коли захоплювали Україну,

– зазначила Маляр.

Як вона підкреслила, переодягнених російських окупантів дуже легко виявити. Для цього достатньо буквально трохи порозмовляти, й кожен з нас зможе відрізнити росіянина від українця.

Російська пропаганда

Натомість як зауважила Маляр, значно більшою небезпекою є те, що росіяни знімають багато постановних відео, де їхні актори імітують певні наші військові процеси. Також вони роблять фейкові ролики, на яких нібито українські військові надто жорстоко ставляться до російських полонених.

"Ми щодня збираємо велику кількість таких фейків і щодня змушені їх спростовувати", – зазначила Маляр.

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