Росіяни вгатили по житловому кварталу Запоріжжя: загинула людина, є постраждалі

Росія завдала ударів чотирма КАБами по житлових кварталах Запоріжжя. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя?

Близько 15:50 14 березня росіяни завдали ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя.

Загинув чоловік. Також відомо про 11 поранених: трьох чоловіків та вісім жінок, серед яких 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх деблокували.

Виникла пожежа, яку вже загасили.

Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Наслідки обстрілів Запоріжжя

