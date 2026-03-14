Росіяни вгатили по житловому кварталу Запоріжжя: загинула людина, є постраждалі
14 березня, 17:37
Оновлено - 17:53, 14 березня

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія завдала ударів по житлових кварталах Запоріжжя, внаслідок чого є загиблий і постраждалі.
  • Пошкоджено 12 багатоповерхових і 12 приватних будинків, обʼєкт інфраструктури та автівки; на місці працюють екстрені служби.

Росія завдала ударів чотирма КАБами по житлових кварталах Запоріжжя. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя?

Близько 15:50 14 березня росіяни завдали ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя.

Загинув чоловік. Також відомо про 11 поранених: трьох чоловіків та вісім жінок, серед яких 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх деблокували.

Виникла пожежа, яку вже загасили.

Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Наслідки обстрілів Запоріжжя

Запоріжжя атакували КАБами також 11 березня

  • Посеред дня 11 березня окупанти атакували Запоріжжя КАБами.

  • Постраждали 12 людей. Вони мають, зокрема, осколкові й різані рани, а також зазнали гострої реакції на стресові фактори. Серед поранених четверо дітей.