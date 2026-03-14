Росіяни вгатили по житловому кварталу Запоріжжя: загинула людина, є постраждалі
Росія завдала ударів чотирма КАБами по житлових кварталах Запоріжжя. Є загиблий та поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про атаку росіян на Запоріжжя?
Близько 15:50 14 березня росіяни завдали ударів КАБами по житлових кварталах Запоріжжя.
Загинув чоловік. Також відомо про 11 поранених: трьох чоловіків та вісім жінок, серед яких 17-річний підліток. Дві людини перебували під завалами. Їх деблокували.
Виникла пожежа, яку вже загасили.
Пошкоджені 12 багаповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Наслідки обстрілів Запоріжжя
Запоріжжя атакували КАБами також 11 березня
Посеред дня 11 березня окупанти атакували Запоріжжя КАБами.
Постраждали 12 людей. Вони мають, зокрема, осколкові й різані рани, а також зазнали гострої реакції на стресові фактори. Серед поранених четверо дітей.