Росіяни вгатили "Точкою-У" по мирних кварталах біля Авдіївки
Джерело:фейсбук Павла Кириленка
Сьогодні, 13 березня, близько 15 години окупанти вистрілили з ракетного комплексу "Точки-У" в напрямку мирного населення Авдіївської громади.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. За його словами, постраждалих та руйнувань немає.
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Також він повідомив, що продовжуються обстріли в Очеретинській громаді на Донеччині, уже є багато пошкоджених будинків у Кам'янці, проте точну інформацію наразі встановити неможливо.
Через пошкодження високовольтної лінії без електрики залишається смт Верхньоторецьке.
Снаряди з Авдіївського напряму
Нагадаємо, ворог використовує на Авдіївському напрямі цей ракетний комплекс не вперше. Вчора, 12-го березня Павло Кириленко повідомляв, що окупанти використали установки "Град" і "Точка-У".
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