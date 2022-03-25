Росіяни від ранку обстрілюють Луганщину: 3 людей загинули

25 березня 2022 , 19:33
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Російські окупанти не припиняють обстріли Луганської області. На жаль, їхні бомбардування забрали життя 3 людей.

Сьогодні, 25 березня, російські окупанти цілий день обстрілювали міста Луганської області. Особливо активний вогонь окупанти вели по місту Рубіжне. 

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Наслідки обстрілів

Через обстріли загинули троє українців, вони були мешканцями Рубіжного та Щедрищевого. Пожежникам вдалося врятувати 7 людей. 

Снаряди окупантів влучали у житлові будинки, спричинивши 10 пожеж. Вогнеборці загасили усі. 

Без світла залишаються понад 95 тисяч мешканців Луганщини, 22 населені пункти залишаються без газу. 

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Автор: Ярослав Сиваківський