Росіяни від ранку обстрілюють Луганщину: 3 людей загинули

Російські окупанти не припиняють обстріли Луганської області. На жаль, їхні бомбардування забрали життя 3 людей.

Сьогодні, 25 березня, російські окупанти цілий день обстрілювали міста Луганської області. Особливо активний вогонь окупанти вели по місту Рубіжне.

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Наслідки обстрілів

Через обстріли загинули троє українців, вони були мешканцями Рубіжного та Щедрищевого. Пожежникам вдалося врятувати 7 людей.

Снаряди окупантів влучали у житлові будинки, спричинивши 10 пожеж. Вогнеборці загасили усі.

Без світла залишаються понад 95 тисяч мешканців Луганщини, 22 населені пункти залишаються без газу.

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